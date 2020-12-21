Dnestr.TV

 
0

Примаков: мы переживаем за события в странах бывшего СССР

Примаков: мы переживаем за события в странах бывшего СССР

Россотрудничество, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Росмолодежь подписали дорожную карту по реализации государственной национальной политики России.

По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, в 2021 году особое внимание будет уделяться странам ближнего зарубежья, сообщает sputnik.md.

"В первую очередь будет уделяться внимание СНГ, ближнему зарубежью, пространству бывшего Советского Союза. Это страны, с которыми нас связывала общая историческая судьба. Мы не испытываем никакого равнодушия. Переживаем всему, что там происходит. Более того, это отражено в концепции внешней политики России, в ее приоритетах. Конечно, ближнее зарубежье в первую очередь", — сказал Примаков.

Документ разработан по инициативе Россотрудничества на основе Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

"На фоне проявившихся во многих странах мира неурегулированных проблем межэтнического характера подход России в сфере укрепления межнационального мира и согласия становится особо актуальным", — считает глава ФАДН Игорь Баринов.
Агентства намерены организовать различные мероприятия за рубежом, которые сформируют имидж России как многонационального и поликонфессионального государства. В плане в том числе предусмотрены мероприятия по продвижению за рубежом российского этнотуризма и народно-художественных промыслов.

"Для нас это очень важно с точки зрения международного молодежного сотрудничества. Можно долго пытаться запрещать молодежи общаться, но, как показывает практика конкретных мероприятий, например Всемирный фестиваль молодежи и студентов, это сделать невозможно. Такого рода международное общение — прямой путь к сердцу наших сверстников за рубежом", — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Совместные мероприятия станут и подготовкой ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.
sputnik.md
  • Вчера, 22:02
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна