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Этап энергопуска первого блока БелАЭС завершен

Этап энергопуска первого блока БелАЭС завершен

Минэнерго Белоруссии сообщило, что все предусмотренные этапом энергетического пуска первого блока БелАЭС технические мероприятия и испытания выполнены, турбогенератор энергоблока снова подключен к энергосистеме.

"Все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля. 21 декабря в 19:48 (время совпадает с московским) турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт", - указано в заявлении ведомства в понедельник. В сообщении уточняется, что "этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен", сообщает ТАСС.

По данным Минэнерго, в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. "На этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75% - 90% - 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что после успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. "По его завершению первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию", - сказано в сообщении.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в 2022 году.
tass.ru
  • Сегодня, 07:07
  • DTV
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