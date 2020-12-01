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ФИФА объявила символическую сборную мира 2020

ФИФА объявила символическую сборную мира 2020

В Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020, передает сайт ФИФА.

Организация объявила имя лучших 11 футболистов по итогам календарного года, передает ua.today

Ими стали:

вратарь Алиссон Беккер (ФК “Ливерпуль”);

защитники Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Альфонсо Дэвис (“Бавария” Мюнхен), Серхио Рамос (“Реал”) и Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”);

полузащитники Тьяго Алькантара (“Бавария” Мюнхен/"Ливерпуль“), Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”) и Джошуа Киммич (“Бавария” Мюнхен);

нападающие Криштиану Роналду (“Ювентус”), Роберт Левандовски (“Бавария” Мюнхен) и Лионель Месси (“Барселона”).

ua.today
  • Сегодня, 04:00
  • DTV
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