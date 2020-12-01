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В ЕС резко увеличился спрос на рабочих из Украины

В ЕС резко увеличился спрос на рабочих из Украины

Спрос на украинских работников с начала весны почти удвоился. Среди украинских работников наиболее популярными остаются Польша, Германия и Чехия.
В Европе с начала пандемии спрос на рабочую силу из Украины вырос на 40%. Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что среди украинцев наиболее популярными в ЕС странами для трудоустройства остаются Польша, Германия и Чехия, передает korrespondent.net.

Зарубежные работодатели чаще нанимают таких украинских специалистов:

в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;

в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;

в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей.

Напомним, в первой половине 2020 года денежные переводы заробитчан в Украину начали падать с началом коронакризиса. Но уже по итогам июня объем денежных переводов из-за границы начал расти.
korrespondent.net
  • Сегодня, 04:10
  • DTV
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