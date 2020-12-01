Спрос на украинских работников с начала весны почти удвоился. Среди украинских работников наиболее популярными остаются Польша, Германия и Чехия. В Европе с начала пандемии спрос на рабочую силу из Украины вырос на 40%. Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.
Отмечается, что среди украинцев наиболее популярными в ЕС странами для трудоустройства остаются Польша, Германия и Чехия, передает korrespondent.net.
Зарубежные работодатели чаще нанимают таких украинских специалистов:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей.
Напомним, в первой половине 2020 года денежные переводы заробитчан в Украину начали падать с началом коронакризиса. Но уже по итогам июня объем денежных переводов из-за границы начал расти. korrespondent.net