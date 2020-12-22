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Критическая ошибка сломала диски в Windows

Критическая ошибка сломала диски в Windows

В Windows сломался встроенный компонент для проверки дисков. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на пользователей операционной системы.

Проблема связана с утилитой Check Disk, которая поставляется с каждой копией ОС от Microsoft по умолчанию. Программа предназначена для тестирования состояния жестких дисков и исправления ошибок, она не имеет графического интерфейса и вызывается командой chkdsk. Пользователи Windows заметили, что после появления декабрьских апдейтов системы Check Disk начала работать некорректно, пишет lenta.ru.

В частности, владельцы компьютеров отметили, что при использовании утилиты участилось количество случаев критических сбоев. Как правило, проверка состояния диска обрывается на ошибке, зачастую возникает «синий экран смерти» (Blue screen of death, BSoD).

На момент написания заметки Microsoft не прокомментировала проблему с оборудованием. Журналисты связывают появление ошибки с выходом нового обновления ОС, но не называют конкретной причины. Известны негативные последствия ошибки: в частности отмечается, что при проверке SSD-накопителей Windows выдает сообщение о сбое файловой системы NTFS. Авторы пояснили, что это может привести к потере данных.

В ноябре пользователи операционной системы от Microsoft пожаловались на выход обновлений, которые испортили работающие на Windows ноутбуки. Владельцы девайсов пожаловались, что после перевода устройств в спящий режим и выхода из него появляется «синий экран смерти».
lenta.ru
  • Сегодня, 04:11
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