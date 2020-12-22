В турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Это следует из опубликованного на официальном сайте МВД Турции сообщения о порядке проведения Нового года для туристов в отелях.
В ведомстве отметили, что не так давно некоторые отели, гостиницы и объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий, передает rbc.ruВ связи с этим в сообщении особо подчеркиваются следующие моменты:
Запрет празднования Нового года в отелях и ресторанах при них. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах;
Запрет на рекламу подобных мероприятий и продажу туров с новогодними мероприятиями;
Запрет на любую развлекательную программу с музыкой и танцами (и до 22:00 тоже), после 22:00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах;
Запрет на скопление людей в отелях и ресторанах при них.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) связалась с представителями турецких отелей и принимающих компаний, которые заявили, что в случае, если клиент оплатил новогодний гала-ужин, то отели вернут средства туристам либо напрямую, либо через туроператора. «Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности в отношении этой процедуры будут доступны завтра-послезавтра», — говорится в сообщении.
Таким образом, туристы смогут отметить Новый год семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя «крупных скоплений».rbc.ru