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Спикер Верховного Совета ПМР находится с рабочим визитом в Москве

Спикер Верховного Совета ПМР находится с рабочим визитом в Москве

Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов находится с рабочим визитом в столице РФ г. Москве. Сегодня на площадке Государственной Думы РФ приднестровская делегация в режиме нон-стоп проводит встречи с российскими коллегами. В состав делегации входят депутат Верховного Совета Руслан Гареев, председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони и полномочный представитель Верховного Совета ПМР в РФ по межпарламентскому сотрудничеству Ольга Гукаленко.

Спикер приднестровского парламента встретился с заместителем руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» Алексеем Чепа.

Затем Александр Коршунов встретился с депутатами фракции «Единая Россия»: заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Умаханом Умахановым, который в этом году приезжал в Приднестровье, и с членом Комитета по международным делам, всемирно известным шахматистом Анатолием Карповым. Обсуждали продолжение межпарламентского сотрудничества, пишет пресс-служба Правительства.

Сегодня же на площадке Госдумы РФ состоялся круглый стол с ведущими Комитетами российского парламента. В нем приняли участие депутаты Госдумы РФ, представляющие Приднестровье, Сергей Чижов, Артем Туров, Александр Ярошук, специальный представитель ГД РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин, депутат ГД Алена Аршинова и Вячеслав Никонов – политолог, председатель Комитета по образованию и науке ГД РФ. На повестке дня – самые важные для приднестровцев темы гражданства, экономики и образования. Парламентарии делились своим видением и говорили о возможных решениях проблем.

«Хотел бы вас заверить, что с нашей стороны в этой непростой и становящейся более сложной ситуации, мы постараемся сделать все, что возможно. Это и вопросы гражданства, и вопросы экономики – это отдельная тема, которая должна решаться, потому что экономическая блокада республики продолжается. Это и вопросы, связанные с транспортом, с логистикой, с военным давлением, с информационным давлением и далее по списку. Огромное количество проблем, которые предстоит решить и решить только вместе. Потому что не справится республика с этим самостоятельно, и Россия это прекрасно понимает», - отметил, начиная круглый стол, Вячеслав Никонов.

Рабочий визит делегации приднестровских депутатов во главе с Председателем Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым в РФ продолжается. Следите за материалами на сайте и в социальных сетях.
vspmr.org
  • Сегодня, 18:26
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