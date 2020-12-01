Действующий президент Молдовы Игорь Додон уволил всех своих советников в связи с истечением мандата президента.
Освобождены от своих должностей советник по вопросам политики и реинтеграции Василий Шова, советник по межэтническим отношениям Мишин Сергей, советник по социальным вопросам Галина Балмош, советник по экономическим вопросам Елена Горелова, советник в области просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович, советник по связям с диаспорой Кристина Павлюк, передает publika.md
Также уволен генеральный секретарь аппарата президента Николай Постурусу.