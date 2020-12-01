Dnestr.TV

 
0

Игорь Додон уволил всех своих советников: указ вступает в силу с 23 декабря

Игорь Додон уволил всех своих советников: указ вступает в силу с 23 декабря

Действующий президент Молдовы Игорь Додон уволил всех своих советников в связи с истечением мандата президента.

Освобождены от своих должностей советник по вопросам политики и реинтеграции Василий Шова, советник по межэтническим отношениям Мишин Сергей, советник по социальным вопросам Галина Балмош, советник по экономическим вопросам Елена Горелова, советник в области просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович, советник по связям с диаспорой Кристина Павлюк, передает publika.md

Также уволен генеральный секретарь аппарата президента Николай Постурусу.

Единый указ вступает в силу с 23 декабря 2020.

publika.md
  • Сегодня, 18:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна