В обменно-валютном пункте ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 26-летний тираспольчанин хотел обменять 100 долларов США. У кассира банкнота вызвала подозрение: качество бумаги не соответствовало стандарту.
Купюра серии СВ 75143698 В 2001 года эмиссии изъята и отправлена на экспертизу. По словам горожанина, деньги он нашёл среди вещей своей покойной бабушки, передает пресс-служба МВД ПМР.
Разбирательство по данному факту проводят сотрудники территориального подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
В текущем году в столице было выявлено и изъято из оборота 37 поддельных банкнот. В их числе доллары США, евро, российские рубли и молдавские леи. Напоминаем: если к вам попала купюра сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть, обратитесь в милицию. Чтобы минимизировать риск получения фальшивых иностранных банкнот, валюту всегда следует приобретать в банках и пунктах обмена, которые имеют право на работу с ней. mvdpmr.org