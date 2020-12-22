Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и Министерство труда и соцзащиты России подпишут административный протокол о применении Соглашения между двумя странами о социальной защите. Об этом заявили в правительстве республики во вторник.
Роль административного механизма, как пояснил в правительстве, заключается в установлении условий, а также процедур для сотрудничества и связи между властями и учреждениями государств-участников для выполнения самого договора . Таким образом обеспечивается способ обмена документами и информацией, необходимыми для установления права на получение пособий по социальному страхованию для имеющих на это право лиц, пишет sputnik.md.
"Положения Соглашения предоставляют право на пенсию гражданам, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность в Молдове или в Российской Федерации, даже в тех случаях, когда эти лица не набрали минимально необходимый период уплаты взносов на территории Молдовы, но выполнили это условие путем суммирования страховых периодов в обоих договаривающихся государствах", — уточнили в Кабмине.
Положения Соглашения, как отметили в Правительстве, создают благоприятные условия для возвращения молдавских мигрантов домой, поскольку по достижении пенсионного возраста они смогут воспользоваться на основании договора правами на социальное обеспечение, полученными в Российской Федерации, на территории Молдовы. Соответственно, эти люди, получающие пенсию от одного или обоих государств, будут иметь несколько источников существования.
"При установлении и исчислении пенсии каждое государство применяет национальное законодательство в данной области. И Молдова, и Россия будут исчислять и выплачивать пенсию только за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности", — добавили в Кабмине.
Действующий президент Игорь Додон приветствовал решение Правительства одобрить Соглашение между Молдовой и Россией.
"Документ подлежит ратификации Парламентом Молдовы. Этот важный документ устанавливает новые рамки социальных гарантий для трудовых мигрантов из республики, которые работали или работают в Российской Федерации", — отметил Додон.
Он уточнил, что Соглашение между двумя государствами определяет, исходя из принципа соразмерности, процедуру установления, пересмотра и выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособий в случае смерти.
"Каждое государство рассчитывает пенсию в соответствии со своим законодательством только за периоды страхования, завершенные на его собственной территории, и передает ее получателю на территории договаривающегося государства, где он в настоящее время проживает. Отмечу, что мы с президентской командой усердно работали над этим соглашением, которого давно ждали наши сограждане, обосновавшиеся или работающие в Российской Федерации", — отметил Додон.