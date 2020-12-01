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В этом году утилизировано более 3 тысяч отработанных ртутных ламп

В этом году утилизировано более 3 тысяч отработанных ртутных ламп

В этом году на демеркуризацию (обезвреживание) было направлено более трех тысяч отработанных ртутьсодержащих лам на сумму в почти 15 тыс. рублей. С 2013 года было освоено 301,7 тыс. руб., обезврежено более 68 тысяч штук ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп и термометров). В 2021 году Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды продолжит работу в этом направлении, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт ведомства.

В Госслужбе экоконтроля напомнили, что государственным учреждениям необходимо направлять заявки с указанием количества и типа имеющихся отработанных ртутьсодержащих ламп и/или ртутных термометров для дальнейшего заключения договора со специализированной организацией по обезвреживанию опасных отходов.

За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер штрафа для граждан составляет от 184 рублей до 552 рублей,
для должностных лиц – от 552 руб. до 920 руб.,
для индивидуальных предпринимателей – от 1 840 руб. до 3 680 руб.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:44
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