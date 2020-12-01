В этом году на демеркуризацию (обезвреживание) было направлено более трех тысяч отработанных ртутьсодержащих лам на сумму в почти 15 тыс. рублей. С 2013 года было освоено 301,7 тыс. руб., обезврежено более 68 тысяч штук ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп и термометров). В 2021 году Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды продолжит работу в этом направлении, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт ведомства.
В Госслужбе экоконтроля напомнили, что государственным учреждениям необходимо направлять заявки с указанием количества и типа имеющихся отработанных ртутьсодержащих ламп и/или ртутных термометров для дальнейшего заключения договора со специализированной организацией по обезвреживанию опасных отходов.
За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Размер штрафа для граждан составляет от 184 рублей до 552 рублей, для должностных лиц – от 552 руб. до 920 руб., для индивидуальных предпринимателей – от 1 840 руб. до 3 680 руб. novostipmr.com