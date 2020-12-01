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Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником

Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником

Китайская ракета среднего класса "Чанчжэн-8" ("Великий поход-8", CZ-8) во вторник стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7 и группой космических микроаппаратов, прямая трансляция велась на китайском сайте DouYu.

Это первый полет новейшей китайской ракеты. Запуск был осуществлен в 07:37 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, передает interfax.ru

Ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или "Чжисин-1A", созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайсы-1" и очередной спутник связи "Тяньци" (Apocalypse 12).

Новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

В перспективе первую ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте "Чанчжэн-8R" планируется адаптировать для многоразового использования. Она должна будет после старта ракеты осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу. Двухступенчатая "Чанчжэн-8" должна стать основой носителя многоразового использования для коммерческих запусков.
interfax.ru
  • Сегодня, 18:46
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