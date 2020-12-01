28% детей в Республике Молдова живут ниже порога бедности. Только 63% детей в Молдове живут с обоими родителями, а 11% не живут ни с одним из биологических родителей.
Причины, приводящие к отделению ребенка от его семьи, разнообразны, в том числе смерть родителей, отказ от ребенка, выезд за границу обоих родителей, изъятие ребенка из семьи органами опеки, лишение родительских прав родителей и др., передает nokta.md
Высокая степень уязвимости по достижении совершеннолетия, дискриминационное и стигматизирующее отношение со стороны общества, проблемы со здоровьем, девиантное и преступное поведение, отсутствие финансовой возможности продолжить учебу - это основные трудности, с которыми сталкиваются дети, лишенные родительской заботы. Эти и другие выводы были обнародованы народным адвокатом по правам ребенка Майей Бэнэреску на пресс-конференции.
Детский омбудсмен констатировала, что лишь треть от общего числа детей, чьи родители находятся за границей, проинформировали об этом органы опеки.
Майя Бэнэреску сообщила об отсутствии сети специалистов для мониторинга, поддержки и защиты этих детей. В 2017 году были наняты 19 специалистов данной области, в 850 примэриях полномочия специалиста по защите прав ребенка осуществляются общественным социальным работником, а в 8 примэриях нет ни того, ни другого.
Согласно собранным данным, в настоящее время в стране зарегистрировано 1310 детей с временным статусом, оставшихся без родительской защиты. Из них 617 девочек и 693 мальчика. Преобладают дети в сельской местности (около 75%) по сравнению с городами (25%). Около 79% этих детей в возрасте от 7 до 18 лет.
В докладе отмечается отсутствие эффективных правовых механизмов и инструментов, наличие большого количества случаев, сообщаемых властями со ссылкой на родителей, которые не выполняют свои обязанности, несоблюдение форм защиты ребенка, оставшегося без родительской опеки, небольшие пособия, которые не покрывают потребности в расходах на одного ребенка, а также, что процедура, применяемая в судебной инстанции, является трудной и длительной. Также было установлено недостаточное участие или даже уклонение многих местных органов власти, снижение активности многодисциплинарных команд и недостаток квалифицированных специалистов, отсутствие постоянного и централизованного учета детей, оставшихся без родительской опеки, отсутствие возможностей для надлежащего ухода и размещения детей с серьезными ограниченными возможностями.
Омбудсмен рекомендовала публичным властям разработать план мер, которые необходимо предпринять для защиты прав детей из этих категорий; ужесточить законодательные положения; создать систему обязательного и ответственного родительства, особенно выезжающих за границу на длительные периоды; разработать и утвердить рамочное Положение об организации и функционировании службы опеки и попечительства. Майя Бэнэреску также высказалась за пересмотр положений о процедуре применения и анализа в суде дела для установления статуса ребенка, находящегося в ситуациях риска, расширение прав и возможностей районных советов для распределения ресурсов и возможностей для расширения форм социальной защиты детей, оставшихся без родительской защиты.
Предлагается также создать комплексную службу поддержки, предоставляемую детям, оставшимся без родителей, развить единую базу данных для централизованного учета этих детей, повысить зарплаты и пособия на содержание детей в домах семейного типа, развивать поддержу детей и молодых людей, создать дневные центры или временные центры для детей из уязвимых семей и др.