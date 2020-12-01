Бенефициары всех видов пенсий, установленных до 1 апреля 2021 года, размер которых не превышает 4000 леев, а также бенефициары ряда видов государственных социальных пособий, получат единовременную поддержку в размере 1000 леев.
Исключения составляют пособия по уходу, сопровождению и надзору. Соответствующее решение было принято правительством, передает ipn.md
По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, выплата единовременной финансовой поддержки будет осуществляться тем способом оплаты, который выберет бенефициар, доступным в рамках правительственной службы электронных платежей (MPay). Ответственной за учет выплаты единовременной финансовой поддержки является Национальная касса социального страхования.
Расходы на оплату этой единовременной поддержки будут покрываться из государственного бюджета. Единовременная финансовая поддержка будет предоставлена 690 334 получателям пенсий и государственных социальных пособий. Проект вступит в силу 1 апреля 2021 года.