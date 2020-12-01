Госдума в третьем чтении приняла закон о возвращении в России института вытрезвителей: уже с 1 января в стране могут появиться учреждения, где будут приводить в чувство людей, утративших способность контролировать себя в общественных местах. Правда теперь реабилитировать их там будут не бесплатно – депутаты решили, что тратить бюджетные деньги на медицинские услуги для перепивших граждан нецелесообразно. Поэтому регионы будут устанавливать цены за ночь, проведенную на жесткой койке, пишет gazeta.ru.
От обязанности подбирать на улице очень пьяных людей правоохранительные органы избавились около десяти лет назад – именно тогда была упразднена система вытрезвителей. К тому моменту эти заведения уже обрели ореол своеобразного романтизма – советские вытрезвители были воспеты в кинематографе (вспомним «Осенний марафон») и в одной из песен Высоцкого. Хотя попасть туда было позорно и, конечно, неприятно, – как минимум из-за того, что граждан приводили в себя холодным душем. Согласно положению МВД от 1985 года, в вытрезвители забирали «лиц, находящихся в состоянии опьянения, если их вид оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». gazeta.ru