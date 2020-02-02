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Премьер-министр РМ Ион Кику подает в отставку

Премьер-министр РМ Ион Кику подает в отставку

Об этом премьер-министр заявил только что на брифинге для прессы после проведённой утром встречи с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный.

В то же время он подчеркнул, что вчерашнее заседание кабмина было проведено “чтобы не было проблем по финансированию первоочередных трат Молдовы. С принятием этих мер государственная машина может работать, могут осуществляться выплаты, а теперь необходимо сосредоточиться на роспуске парламента”, передает actualitati.md.

“Я предложил выйти с инициативой об отставке правительства”, – сообщил Кику.

Премьер проведет сегодня беседу с избранным президентом Майей Санду.

Ион Кику отметил, что принял это решение для скорейшего роспуска парламента и запуска процедуры досрочных выборов.

Он поблагодарил президента, спикера и своих коллег по правительству за оказанное ему доверие, а также граждан за поддержку.

Отметим, что сегодня депутаты должны были рассмотреть вотум недоверия правительству.
actualitati.md
  • Сегодня, 10:50
  • DTV
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