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Захарова призвала ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Захарова призвала ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Москва призывает Евросоюз отказаться от двойных стандартов в отношении Молдовы.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, все недавние заявления Евросоюза и Румынии по решениям парламента Молдовы содержали критику и элементы шантажа, сообщается на сайте МИД РФ.

– Сначала официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены «поспешно и непрозрачно», а голосование проходило «без соблюдения необходимых парламентских процедур» при поддержке «лиц, причастных к коррупции». Затем работу молдавских парламентариев раскритиковал представитель ЕС в Кишиневе, намекнув на ее взаимосвязь с международной финансовой помощью республике, – заявила Захарова.

Она напомнила, что после утверждения данных законов МИД Румынии заявил, что они «негативно влияют на развитие Молдовы, ее финансовую стабильность и международный авторитет», пишет bloknot-moldova.md.

Захарова заметила, что почти три года назад, когда русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ ограничены в вещании, ЕС и Румыния ничего не говорили о дискриминации.

– Несмотря на запреты, русский язык не перестал быть языком межнационального общения, а востребованность русскоязычных СМИ в Молдове не стала меньше. В той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, включая этнических русских, молдаван, украинцев, гагаузов, евреев, представителей других национальностей. Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования, – отметила Захарова.

По ее словам, решения парламента Молдовы играют важную роль для внутриполитической стабильности республики.

Захарова призвала ЕС и Румынию отказаться от политики «двойных стандартов», «навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства».

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 17:27
  • DTV
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