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Продлено Протокольное решение «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья»

Продлено Протокольное решение «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья»

Срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» продлён до 30 июня 2021 года. Дополнительный протокол, пролонгирующий действие данного документа, подписали Президент ПМР и премьер-министр Молдовы, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МИД ПМР.

Напомним: железнодорожное сообщение по территории Приднестровской Молдавской Республики было прервано в марте 2006 года. Это произошло в результате введённых 3 марта 2006 года Молдовой и Украиной новых правил прохождения грузов через границу, что привело к экономической блокаде Приднестровья. Железнодорожные составы следовали через север Молдовы в объезд территории ПМР.

В декабре 2006 года при содействии Российской Федерации возобновилось движение пассажирского поезда «Москва – Кишинёв».

30 марта 2012 года было подписано протокольное решение о возобновлении грузового железнодорожного сообщения. В то же время пограничный переход на украинско-приднестровской границе «Слободка - Колбасна» до сих пор закрыт для импорта ГСМ. Эта проблема является одним из вопросов переговорной повестки.
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:55
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