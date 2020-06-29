Срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» продлён до 30 июня 2021 года. Дополнительный протокол, пролонгирующий действие данного документа, подписали Президент ПМР и премьер-министр Молдовы, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МИД ПМР.
Напомним: железнодорожное сообщение по территории Приднестровской Молдавской Республики было прервано в марте 2006 года. Это произошло в результате введённых 3 марта 2006 года Молдовой и Украиной новых правил прохождения грузов через границу, что привело к экономической блокаде Приднестровья. Железнодорожные составы следовали через север Молдовы в объезд территории ПМР.
В декабре 2006 года при содействии Российской Федерации возобновилось движение пассажирского поезда «Москва – Кишинёв».
30 марта 2012 года было подписано протокольное решение о возобновлении грузового железнодорожного сообщения. В то же время пограничный переход на украинско-приднестровской границе «Слободка - Колбасна» до сих пор закрыт для импорта ГСМ. Эта проблема является одним из вопросов переговорной повестки. novostipmr.com