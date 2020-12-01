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Украинские дипломаты объяснили Мишлен, чей борщ

Украинские дипломаты объяснили Мишлен, чей борщ

Ресторанный гид, отнесший украинский борщ к блюдам российской кухни, принес извинения за "гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом".

Посольство Украины во Франции объяснило представителям ресторанного рейтинга Мишлен, что борщ является украинским блюдом, а не российским, как те утверждали ранее. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба посольства.

"Конструктивно поговорили с Michelin относительно borscht в ресторанах Москвы. Получили извинения за "гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом"", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что Michelin теперь будет называть борщ в России "вариациями", сообщает korrespondent.net.

"Работаем над запуском гастрогида Michelin в Киеве", - резюмировали в посольстве.

Украинские дипломаты объяснили Мишлен, чей борщ

Накануне стало известно, что ресторанный рейтинг Мишлен отнес украинский борщ к блюдам российской кухни. Об этом говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Michelin Guides.

Напомним, в октябре экспертный совет при Минкульте рекомендовал включить Культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины
korrespondent.net
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