Ресторанный гид, отнесший украинский борщ к блюдам российской кухни, принес извинения за "гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом".
Посольство Украины во Франции объяснило представителям ресторанного рейтинга Мишлен, что борщ является украинским блюдом, а не российским, как те утверждали ранее. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба посольства.
"Конструктивно поговорили с Michelin относительно borscht в ресторанах Москвы. Получили извинения за "гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом"", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что Michelin теперь будет называть борщ в России "вариациями", сообщает korrespondent.net.
"Работаем над запуском гастрогида Michelin в Киеве", - резюмировали в посольстве.
Накануне стало известно, что ресторанный рейтинг Мишлен отнес украинский борщ к блюдам российской кухни. Об этом говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Michelin Guides.
Напомним, в октябре экспертный совет при Минкульте рекомендовал включить Культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины korrespondent.net