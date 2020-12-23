Dnestr.TV

 
0

В вузах России увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

В вузах России увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленные квоты на бесплатное образование для иностранцев в России.

Количество иностранных студентов в российских вузах и колледжах в 2021 году составит 18 тысяч человек.
Отметим, что с 2013 года квота для таких абитуриентов составляла 15 тысяч.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает sputnik.md.

"Установить, что квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства... получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тысяч человек", – говорится в документе.
В дальнейшем возможности иностранных граждан получить высшее, среднее и дополнительное профессиональное образование за счет бюджета в России будут расширяться, сообщает Российская газета. В 2022 году квота для иностранных студентов составит 23 тысячи человек, а начиная с 2023 года – 30 тысяч.

sputnik.md
  • Сегодня, 18:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна