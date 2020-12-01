Министерством по социальной защите и труду ПМР разработана программа для малообеспеченных семей по субсидированию процентной ставки при предоставлении кредитов на приобретение компьютерной техники для обучения детей, сообщается на сайте министерства
Программа рассчитана на 1000 заявителей.
Субсидирование процентов по кредиту осуществляется в отношении родителя (законного представителя) из семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, посещающих организации общего образования, среднего и высшего профессионального образования и специальные (коррекционные) школы, и относящихся к следующим категориям:
а) многодетные семьи;
б) одинокие родители;
в) получатели пенсии по случаю потери кормильца;
г) получатели пенсии по инвалидности;
д) семьи, имеющие ребенка-инвалида;
е) семьи, где один из родителей находится в розыске по уплате алиментов;
ж) семьи, где один из родителей является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
з) семьи граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и семьи граждан, приравненных по льготам к гражданам, указанным в Законе Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года № 8-З-IV «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф» (САЗ 10-2);
и) одинокие незанятые родители в многодетных семьях и одинокие незанятые родители, имеющие детей до 3 (трех) лет;
к) семьи, где один из родителей или оба родителя являются студентами;
л) одинокие незанятые родители-инвалиды.
Субсидирование процентов по кредиту осуществляется в отношении родителя (законного представителя) вышеуказанным категориям граждан при условии, что среднедушевой доход семьи не достигает 100 (ста) процентов от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Субсидирование процентной ставки при предоставлении кредитов осуществляется при следующих условиях:
а) максимальная сумма кредита определяется исходя из платежеспособности заемщика, но не может превышать 7 000 (семь тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики.
Для расчета платежеспособности применяется 30 (тридцать) процентов среднемесячных доходов потенциального заемщика или совокупного дохода семьи;
б) заемщик использует предоставленный кредит исключительно на приобретение компьютерной техники (компьютер, ноутбук, комплектующие и периферийные устройства к ним);
в) кредит предоставляется заемщику в срок до 1 июня 2021 года;
г) срок кредитования до 3 (трех) лет;
д) возраст ребенка, посещающего организации общего образования, среднего и высшего профессионального образования и специальные (коррекционные) школы, на момент выдачи кредита не должен превышать 18 (восемнадцати) лет.
Потенциальный заемщик (родитель (законный представитель)) должен обратиться:
а) в орган местного управления образования по месту жительства – в случае посещения несовершеннолетним ребенком муниципальных организаций общего образования, муниципальных (коррекционных) школ;
б) в соответствующий орган государственной власти: в Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственную службу по спорту Приднестровской Молдавской Республики, соответственно являющийся учредителем государственных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) школ, – в случае посещения несовершеннолетним ребенком указанных организаций;
в) в государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» и иные организации высшего профессионального образования – в случае посещения несовершеннолетним ребенком этих организаций.
При обращении потенциальный заемщик должен представить следующие документы:
а) заявление с указанием контактных данных заемщика;
б) копия паспорта заемщика или иного документа, удостоверяющего личность, с указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания, подтверждается копией свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
в) справка о заработной плате с места работы, либо справка о получении пенсии, либо выписка по вкладу, текущему счету, открытому в банке для начисления пенсий, доплат к ней, пособий и компенсаций (с отражением зачислений сумм пенсий, доплат к ней, пособий и компенсаций за текущий либо предшествующий месяц месяцу обращения за кредитом);
г) справка из территориального органа Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики о том, что семья является получателем ежемесячного пособия по категориям.
После рассмотрения ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (далее – Банк) пакета документов для дальнейшего оформления заявки потенциального заемщика на получение потребительского кредита, сотрудники Банка свяжутся в телефонном режиме с каждым из потенциальных заемщиков.