Игорь Додон сегодня попрощался с командой Аппарата президента и советниками президента, с которыми он работал бок о бок четыре года.
Игорь Додон поблагодарил их за самоотдачу и пожелал успехов, передает noi.md.
«Я попрощался с командой Аппарата президента и советниками. Поблагодарил всех за работу в течение моего четырехлетнего мандата. Это действительно профессиональная и ответственная команда, которая продемонстрировала, что обладает знаниями и может добиваться конкретных целей в интересах граждан Республики Молдова. Пожелал всем здоровья, успехов и упорства в профессиональной деятельности», - отметил Додон.