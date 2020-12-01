За последнее время в адрес Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики поступил ряд обращений предприятий республики, в которых сообщается о фактах нелегитимного задержания ряда предназначенных для внутреннего потребления в Приднестровье товаров на пункте пропуска «Кучурган», а также на территории Республики Молдова.
Препятствование приднестровской экономической деятельности осуществляется по конъюнктурным и политически мотивированным причинам, о чем свидетельствует специфика поведения отдельных представителей РМ. Блокирование экономической активности происходит в нарушение договоренностей в переговорном процессе и сложившегося за многие годы режима импорта, сообщается на сайте МИД ПМР.
Более того, у некоторых экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики без предупреждений и разъяснений были отозваны лицензии постфактум, уже после доставки груза и начала стандартной процедуры его надлежащего оформления.
Приднестровье считает недопустимым создание административно-бюрократических и иных барьеров ввозу товаров в Приднестровье, о чем на официальном политико-дипломатическом уровне была проинформирована молдавская сторона и международные участники переговорного процесса.
Призываем официальный Кишинев предпринять необходимые меры для скорейшей нормализации ситуации и прекращения любых форм давления на предприятия Приднестровья. mid.gospmr.org