Dnestr.TV

 
0

Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования РМ внешнеэкономической деятельности Приднестровья

Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования РМ внешнеэкономической деятельности Приднестровья

За последнее время в адрес Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики поступил ряд обращений предприятий республики, в которых сообщается о фактах нелегитимного задержания ряда предназначенных для внутреннего потребления в Приднестровье товаров на пункте пропуска «Кучурган», а также на территории Республики Молдова.

Препятствование приднестровской экономической деятельности осуществляется по конъюнктурным и политически мотивированным причинам, о чем свидетельствует специфика поведения отдельных представителей РМ. Блокирование экономической активности происходит в нарушение договоренностей в переговорном процессе и сложившегося за многие годы режима импорта, сообщается на сайте МИД ПМР.

Более того, у некоторых экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики без предупреждений и разъяснений были отозваны лицензии постфактум, уже после доставки груза и начала стандартной процедуры его надлежащего оформления.

Приднестровье считает недопустимым создание административно-бюрократических и иных барьеров ввозу товаров в Приднестровье, о чем на официальном политико-дипломатическом уровне была проинформирована молдавская сторона и международные участники переговорного процесса.

Призываем официальный Кишинев предпринять необходимые меры для скорейшей нормализации ситуации и прекращения любых форм давления на предприятия Приднестровья.
mid.gospmr.org
  • Вчера, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 324
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна