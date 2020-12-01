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Госдолг Молдовы составит по итогам года 31,4% к ВВП

Госдолг Молдовы составит по итогам года 31,4% к ВВП

По итогам 2020 г. государственный долг Молдовы составит 31,4% к ВВП. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении постоянного представительства Всемирного банка в РМ.

Эксперты ВБ отмечают, что дефицит бюджета в текущем году финансировался в основном за счет долговых инструментов, преимущественно государственных, передает point.md ссылаясь на infotag.md

"В сентябре внешний долг государства составлял около 65% от ВВП. Валютные резервы государства находятся на комфортном уровне, максимальном за последние 15 лет - $3,5 млрд", - отмечается в сообщении.

В анализе банка говорится о том, что к концу октября доходы упали на 1,7%.

"Налог на прибыль и НДС были основными движущими силами", - отмечает банк.

В документе отмечен существенный рост государственных расходов, поскольку власти приняли меры по смягчению последствий пандемии. Приоритет отдается социальным расходам, тогда как инвестиции сократились в 2020 г. более чем на 4%.

"В результате, дефицит бюджета достигнет 4,5% ВВП, что будет стимулировать рост государственного и гарантированного государством долга на 4 п. п. до 31,4% от ВВП", - отмечает ВБ.

point.md
  • Сегодня, 05:43
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