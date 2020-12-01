По итогам 2020 г. государственный долг Молдовы составит 31,4% к ВВП. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении постоянного представительства Всемирного банка в РМ.
Эксперты ВБ отмечают, что дефицит бюджета в текущем году финансировался в основном за счет долговых инструментов, преимущественно государственных, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"В сентябре внешний долг государства составлял около 65% от ВВП. Валютные резервы государства находятся на комфортном уровне, максимальном за последние 15 лет - $3,5 млрд", - отмечается в сообщении.
В анализе банка говорится о том, что к концу октября доходы упали на 1,7%.
"Налог на прибыль и НДС были основными движущими силами", - отмечает банк.
В документе отмечен существенный рост государственных расходов, поскольку власти приняли меры по смягчению последствий пандемии. Приоритет отдается социальным расходам, тогда как инвестиции сократились в 2020 г. более чем на 4%.
"В результате, дефицит бюджета достигнет 4,5% ВВП, что будет стимулировать рост государственного и гарантированного государством долга на 4 п. п. до 31,4% от ВВП", - отмечает ВБ.