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В столичных COVID-лабораториях устанавливают информационную систему «Атлас»

В столичных COVID-лабораториях устанавливают информационную систему «Атлас»

В столичных COVID-лабораториях специалисты МВД устанавливают программное обеспечение, позволяющее работать в информационной системе «Атлас». Это позволит вносить результаты тестирования сразу в электронную базу данных.

Введение новшества нацелено на ускорение и упрощение обмена информацией между лабораториями, регистратурами поликлиник, минимизирование времени на доведение данных о результатах анализов гражданам, прошедшим тестирование на коронавирус, передает пресс-центр МВД ПМР.

«Уже сегодня мы выделим трёх сотрудников МВД, которые будут заниматься введением данных в базу «Атлас». Для этого обеспечим их служебными мобильными терминалами. Пробы, взятые у пациентов на дому, будут поступать в лаборатории, и после проведения исследования, то есть в тот же день, граждане смогут узнать свой COVID-статус», – подчеркнул Руслан Мова.

Специалисты МВД уже установили программное обеспечение на станции скорой помощи в столице.

Благодаря работе в системе «Атлас», в единую базу сразу будут вносить информацию о поступающих сообщениях и вызовах по линии «103» и об их результатах после самих выездов. Сведения будут доступны поликлинической службе и сотрудникам кризисных центров.

Помимо этого, будет формироваться электронная очередь. Это позволит выстроить логистику и маршруты движения бригад скорой так, чтобы все вызовы были отработаны.

Программное обеспечение пока работает в тестовом режиме.

Доступ к «Атласу» теперь будет и у милиционеров, входящих в состав специализированных бригад, которые выезжают к тем, кто лечится амбулаторно. Правоохранители на месте будут вносить в базу информацию о проведённом медицинском осмотре.

Раньше бумажная документация с отметками о состоянии заболевших сначала должна была пройти термическую обработку в поликлинике. В лучшем случае на следующий день она попадала в кризисные центры. Благодаря работе милиционеров со служебными мобильными терминалами, информация будет поступать незамедлительно.

В информационной системе «Атлас» специалисты МВД создали дополнительную вкладку, где будут отражаться данные о ходе медицинского наблюдения за заболевшими COVID-19 гражданами.

Студенты медфака ПГУ, получив необходимую информацию от лечащих врачей, также будут вносить в электронную карту пациента сведения о его выздоровлении или госпитализации. Как только соответствующая отметка появится в базе данных, пациент будет снят с учёта сотрудниками кризисного центра.

Ежедневный мониторинг правильности введения информации будут осуществлять сотрудники МВД.
mvdpmr.org
  • Вчера, 17:34
  • DTV
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