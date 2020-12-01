В столичных COVID-лабораториях специалисты МВД устанавливают программное обеспечение, позволяющее работать в информационной системе «Атлас». Это позволит вносить результаты тестирования сразу в электронную базу данных.
Введение новшества нацелено на ускорение и упрощение обмена информацией между лабораториями, регистратурами поликлиник, минимизирование времени на доведение данных о результатах анализов гражданам, прошедшим тестирование на коронавирус, передает пресс-центр МВД ПМР.
«Уже сегодня мы выделим трёх сотрудников МВД, которые будут заниматься введением данных в базу «Атлас». Для этого обеспечим их служебными мобильными терминалами. Пробы, взятые у пациентов на дому, будут поступать в лаборатории, и после проведения исследования, то есть в тот же день, граждане смогут узнать свой COVID-статус», – подчеркнул Руслан Мова.
Специалисты МВД уже установили программное обеспечение на станции скорой помощи в столице.
Благодаря работе в системе «Атлас», в единую базу сразу будут вносить информацию о поступающих сообщениях и вызовах по линии «103» и об их результатах после самих выездов. Сведения будут доступны поликлинической службе и сотрудникам кризисных центров.
Помимо этого, будет формироваться электронная очередь. Это позволит выстроить логистику и маршруты движения бригад скорой так, чтобы все вызовы были отработаны.
Программное обеспечение пока работает в тестовом режиме.
Доступ к «Атласу» теперь будет и у милиционеров, входящих в состав специализированных бригад, которые выезжают к тем, кто лечится амбулаторно. Правоохранители на месте будут вносить в базу информацию о проведённом медицинском осмотре.
Раньше бумажная документация с отметками о состоянии заболевших сначала должна была пройти термическую обработку в поликлинике. В лучшем случае на следующий день она попадала в кризисные центры. Благодаря работе милиционеров со служебными мобильными терминалами, информация будет поступать незамедлительно.
В информационной системе «Атлас» специалисты МВД создали дополнительную вкладку, где будут отражаться данные о ходе медицинского наблюдения за заболевшими COVID-19 гражданами.
Студенты медфака ПГУ, получив необходимую информацию от лечащих врачей, также будут вносить в электронную карту пациента сведения о его выздоровлении или госпитализации. Как только соответствующая отметка появится в базе данных, пациент будет снят с учёта сотрудниками кризисного центра.
Ежедневный мониторинг правильности введения информации будут осуществлять сотрудники МВД. mvdpmr.org