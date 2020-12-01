В Херсонской области запустили воздушную линию 750кВ Запорожская АЭС- Каховская, которая даст возможность работать ЗАЭС на полную мощность.
В Украине ввели в эксплуатацию воздушной линии 750кВ Запорожская АЭС- Каховская, который открывает новые возможности и перспективы для атомной энергетики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это один из самых крупных и мощных объектов энергетики, открытых в последнее время, который открывает возможность ЗАЭС работать на полную установленную мощность в 6 тыс. МВт. И это произойдет уже со следующего месяца", – сказал он.
По словам премьера, Запорожская АЭС оставалась последней атомной станцией, которая имела запертую мощность, добавив, что теперь вся атомка имеет возможность работать в полную силу, пишет korrespondent.net.
Кроме того, позитивным эффектом от открытия станции он назвал получение альтернативного источника энергоснабжения юга Украины и открытие возможностей для импорта электроэнергии в Румынию после интеграции в ENTSO-E.
Как сообщает Энергоатом, на строительство 186 км воздушной линии за три года потратили 800 млн грн.
Строительство ВЛ 750 кВ ЗАЭС - Каховская с ПС 750 кВ Каховская является первым элементом сооружения южной высоковольтной магистрали 750 кВ и предполагает дальнейшее строительство ЛЭП 750 кВ Каховская – Приморская с ПС 750 кВ "Приморская", а также ВЛ 750 кВ Южноукраинская АЭС – Приморская. Сама ПС 750 кВ Приморская станет новым опорным источником питания в Одесской области.
При этом, строительство ПС Приморская предусматривает сооружение крыла ВЛ 400 кВ Приморская - Исакча (Румыния). Реализация этого общего проекта позволит увеличить мощность интерконнектора между Украиной и Румынией до 1000-1200 МВт после 2026 года.
Отметим, на данный момент в работе находятся пять энергоблоков ЗАЭС из шести. Еще один - на ремонте. korrespondent.net