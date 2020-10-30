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При Министерстве по соцзащите и труду формируют Общественный совет

При Министерстве по соцзащите и труду формируют Общественный совет

Министерство по социальной защите и труду ПМР объявляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР.

Членом Общественного совета может быть гражданин Приднестровской Молдавской Республики, достигший возраста 18 лет, говорится на сайте ведомства.

Общественный совет формируется из числа кандидатов, выдвинутых:

- Общественной палатой Приднестровской Молдавской Республики;

- гражданами в порядке самовыдвижения;

- некоммерческими организациями, за исключением некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от юридических лиц, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ).

Заявления на включение в состав Общественного совета принимаются Министерством по социальной защите и труду ПМР в срок до 31 января 2021 года по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114.

Кандидаты в члены Общественного совета в установленный срок должны направить следующие документы:

а) заявление о включении в Общественный совет по форме согласно Приложению № 1 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384;

б) анкету кандидата в члены Общественного совета по форме согласно Приложению № 2 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384;

в) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 3 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384.

При выдвижении кандидатов от Общественной палаты или от иной некоммерческой организации кандидаты в члены Общественного совета направляют также решение (выписку из протокола заседания) о выдвижении кандидата.

minsoctrud.gospmr.org
  • Вчера, 17:45
  • DTV
  • Просмотров: 83
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