Министерство по социальной защите и труду ПМР объявляет о начале процедуры формирования состава Общественного совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР.
Членом Общественного совета может быть гражданин Приднестровской Молдавской Республики, достигший возраста 18 лет, говорится на сайте ведомства.
Общественный совет формируется из числа кандидатов, выдвинутых:
- Общественной палатой Приднестровской Молдавской Республики;
- гражданами в порядке самовыдвижения;
- некоммерческими организациями, за исключением некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от юридических лиц, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ).
Заявления на включение в состав Общественного совета принимаются Министерством по социальной защите и труду ПМР в срок до 31 января 2021 года по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114.
Кандидаты в члены Общественного совета в установленный срок должны направить следующие документы:
а) заявление о включении в Общественный совет по форме согласно Приложению № 1 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384;
б) анкету кандидата в члены Общественного совета по форме согласно Приложению № 2 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384;
в) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 3 к Положению об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Постановлением Правительства ПМР от 30.10.2020 г. № 384.
При выдвижении кандидатов от Общественной палаты или от иной некоммерческой организации кандидаты в члены Общественного совета направляют также решение (выписку из протокола заседания) о выдвижении кандидата.