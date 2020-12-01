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В Бендерах ко Дню Конституции приурочили викторину

В Бендерах ко Дню Конституции приурочили викторину

В Бендерах ко Дню Конституции городская госадминистрация организовала дистанционную викторину, которая пройдет с 24 по 30 декабря 2020 года.

«Викторина проводится дистанционно. Её цели - это формирование первоначальных правовых знаний, знакомство с основным законом страны – Конституцией ПМР, воспитание чувства гражданского долга и ответственности», - отметила главный специалист Управления по общественным связям, молодежной политике и работе с гражданами госадминистрации Алина Бенжос.

Чтобы принять участие в викторине, необходимо решить задачи викторины. Результаты направляются до 30 декабря включительно на адрес электронной почты Управления по общественным связям, молодежной политике: soc.uprav-ga@mail.ru.

К участию в викторине приглашаются бендерчане - учащиеся организаций общего образования, студенты НПО, СПО и ВУЗОВ, работающая молодежь от 14 до 35 лет. Победителей наградят сертификатом и подарками.

Итоги подведут в январе 2021-го. Результаты будут размещены на сайте Государственной администрации г. Бендеры.

С заданиями викторины можно ознакомиться здесь.

Организатор – Государственная администрация города Бендеры.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 06:32
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