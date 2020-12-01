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Завод Укрспирта продали за 55 миллионов гривен

Завод Укрспирта продали за 55 миллионов гривен

Предприятие продали с аукциона - на торгах его стартовая цена увеличилась почти вдвое, информирует ФГИ.

Великолюбинское место осуществления деятельности продали за 55 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд госимущества в четверг, 24 декабря.

Предприятие было продано с аукциона Prozorro. В конкурсе участвовала только одна заявка от ООО ОПТ МАНИЯ, поднявшего стоимость лота со стартовой цены в 1,83 раза. Великолюбинское МДП имело начальную стоимость почти 30 млн грн, а "с молотка" оно ушло за 55 млн грн., пишет korrespondent.net

Напомним, что ранее был продан Вишняковский спиртзавод за 23,1 млн гривен, а на прошлой неделе ФГИ продал спиртзавод в Полтавской области за 234 млн гривен. Это новый рекорд в спиртовой отрасли.

Приватизация спиртзаводов принесла миллиард гривен
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
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