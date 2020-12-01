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В Тирасполе с моста в Днестр прыгнул мужчина
Трагедия произошла в полдень. В это время на мосту было немноголюдно. Очевидцы рассказывают, что изначально ничего подозрительного не происходило.
Неожиданно один из прохожих остановился в конце моста, перелез через ограду, перекрестился и прыгнул. Всё произошло стремительно быстро, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Недобрые намерения мужчины заметил молодой парень. Он бросился к заграждению, но не успел добежать всего пару метров.
В этот момент мимо проезжала скорая. Однако травмы при ударе оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть мужчины. Им оказался 64-летний житель столицы.
Специалисты устанавливают причину трагедии.
mvdpmr.org
- Сегодня, 06:35
- DTV
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