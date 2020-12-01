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В Тирасполе с моста в Днестр прыгнул мужчина

В Тирасполе с моста в Днестр прыгнул мужчина

Трагедия произошла в полдень. В это время на мосту было немноголюдно. Очевидцы рассказывают, что изначально ничего подозрительного не происходило.

Неожиданно один из прохожих остановился в конце моста, перелез через ограду, перекрестился и прыгнул. Всё произошло стремительно быстро, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Недобрые намерения мужчины заметил молодой парень. Он бросился к заграждению, но не успел добежать всего пару метров.

В этот момент мимо проезжала скорая. Однако травмы при ударе оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть мужчины. Им оказался 64-летний житель столицы.

Специалисты устанавливают причину трагедии.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
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