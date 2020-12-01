После подведения итогов 2020-го Премьер-министр перешел к будущим делам. Анализ деятельности исполнительных органов госвласти, быстро меняющиеся реалии и поиск нестандартных способов реализации всех поставленных задач по развитию республики диктуют потребность переходить к новому формату работы, подчеркнул Александр Мартынов и рассказал о том, как механизм будет действовать на практике и что нужно сделать членам Правительства, передает пресс-служба Правительства.
Первое: руководители министерств, госслужб, госадминистраций и их заместители должны предложить пять прорывных идей, способных коренным образом повлиять на прогресс вверенной им отрасли, территории и республики в целом. В этом процессе приветствуется и участие начальников подразделений. Любое блокирование их активности не допускается и будет наказываться, обозначил Председатель Правительства.
«Прорывные цели должны быть сформулированы снизу-вверх. Сначала это отделы, управления и непосредственно руководство. Все надо увязывать – снизу-вверх и сверху-вниз», – пояснил Александр Мартынов.
Следует составить и общий план действий на 2021-й с разделением его на две составляющие. Одна – это перспективные цели, т.е. то, что может обеспечить резкое движение вперед. Другая – это базовая, текущая работа. Тут подразумеваются привычные функции. Важно, чтобы ориентиры и операции были разбиты на небольшие временные отрезки. К примеру, помесячно или поквартально.
Еще один документ, который нужно подготовить, – это лист ключевых рисков, прогнозируемых на грядущий календарный период.
«Следующий год тоже будет крайне непростым. Пандемия не идет на спад, не так все хорошо со спросом на внешних рынках на приднестровскую продукцию, и госфинансы продолжат испытывать серьезное напряжение. Но это только часть рисков. Есть и другие. Поэтому каждый руководитель должен прогнозировать эти риски на старте и готовить сценарии по их минимизации», – заявил Премьер-министр.
Глава исполнительной власти настоятельно рекомендовал не относиться формально к разработке идей и планов, призвав подойти к этому процессу со всей серьезностью и вдумчивостью. Кроме того, они должны соотноситься со Стратегий развития Приднестровья на 2019-2026 годы.
Прислать наработки в Правительство поручено к середине февраля.
«Хочу услышать видение каждого из вас. Внимание – не на рутинных мыслях, что находятся на поверхности, а новаторских, которые способны дать существенный импульс как вверенному вам направлению, так и республике в целом. Результаты должны быть конкретными, достижимыми и измеримыми по времени», – заключил Александр Мартынов. gov-pmr.org