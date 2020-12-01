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Сделку по Brexit не успеют ратифицировать - ЕК

Сделку по Brexit не успеют ратифицировать - ЕК

В Еврокомиссии подготовят проект постановления Совета ЕС о подписании и временном использовании торгового соглашения.
Еврокомиссия обратилась к Лондону с предложением применять соглашение по Brexit во временном режиме, поскольку документ не успеют ратифицировать до окончания переходного процесса - 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на сайте организации в четверг, 24 декабря.

Как сообщили в ЕК, в организации подготовят проект постановления Совета ЕС о подписании и временном использовании соглашения. После этого все 27 государств-членов ЕС должны будут единогласно проголосовать, затем соглашение может быть официально подписано. Все это необходимо успеть до 1 января 2021 года, передает korrespondent.net.

Далее следуют еще два этапа - Европарламент должен будет одобрить сделку с Британией, а ратификация со стороны ЕС завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения. Эти шаги необходимо сделать до 28 февраля 2021 года.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон информировал, что Лондон и Брюссель согласовали торговую сделку. Его слова подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Соглашение достигнуто", - сказала она.

В связи с этим первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала предоставить ее стране независимость, поскольку, по словам политика, нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал Brexit.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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