Президент провел рабочую встречу с сопредседателем ОКК от Приднестровья. Олег Беляков подвел итоги года деятельности Объединенной контрольной комиссии, назвав 2020-й непростым.
Речь шла об особенностях работы в условиях пандемии коронавируса. Докладчик проинформировал Президента о том, что массового заражения среди военнослужащих удалось избежать. Всего за это время COVID-19 заболели 54 приднестровских миротворца, 38 из них уже выздоровели.
На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе миротворческих сил (МС). Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте, сообщет novostipmr.com ссылаясь на сайт главы государства.
В связи с этим накануне не состоялось очередное заседание ОКК.
В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме, доложил Олег Беляков. novostipmr.com