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В штабе миротворческих сил зафиксирована вспышка коронавируса

В штабе миротворческих сил зафиксирована вспышка коронавируса

Президент провел рабочую встречу с сопредседателем ОКК от Приднестровья. Олег Беляков подвел итоги года деятельности Объединенной контрольной комиссии, назвав 2020-й непростым.

Речь шла об особенностях работы в условиях пандемии коронавируса. Докладчик проинформировал Президента о том, что массового заражения среди военнослужащих удалось избежать. Всего за это время COVID-19 заболели 54 приднестровских миротворца, 38 из них уже выздоровели.

На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе миротворческих сил (МС). Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте, сообщет novostipmr.com ссылаясь на сайт главы государства.

В связи с этим накануне не состоялось очередное заседание ОКК.

В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме, доложил Олег Беляков.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:08
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