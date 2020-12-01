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В 2021 году в Европе начнут продавать первое полностью искусственное сердце

В 2021 году в Европе начнут продавать первое полностью искусственное сердце

Французская компания Carmat первой в истории Европы получила разрешение на продажу искусственного сердца. Продажи начнутся во втором квартале 2021 года. Об этом 23 декабря написала газета Figaro.

Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность последней стадии. Компания ждала разрешения на протяжении 10 лет, передает rtvi.com

На фоне этого события акции Carmat выросли больше чем на 50%, это самый высокий прирост за семь лет. Капитализация компании достигла $496 млн.

Управляющий директор компании Стефан Пиат назвал получение разрешения историческим событием. По его словам, теперь Carmat будут работать с врачами и медцентрами, а также искать пациентов, которым необходима пересадка сердца.

Разработка Carmat предназначена для пациентов, которым медицинская терапия и устройство для помощи работы левых желудочков противопоказаны или недостаточны. Донорское сердце пациенту надо пересадить в течение 180 дней после того, как поставили искусственное.

Разработка искусственного сердца началась в 1993 году. Тогда идею его создания французскому промышленнику Жан-Люку Лагардье предложил хирург Ален Карпантье. Медик получил для работ несколько лабораторий и инженеров. Постепенно проект расширялся, сейчас его основным акционером является Airbus.

rtvi.com
  • Сегодня, 12:10
  • DTV
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