Коронавирус, официально появившийся в 2019 году, о чем говорит его название – COVID-19, удерживал бразды правления и весь 2020-й, оказывая влияние на все без исключения сферы жизнедеятельности общества. Карантинные ограничения вынудили отменить вовсе или изменить формат проведения многих мероприятий. Соблюдение требований безопасности внесло коррективы и в планы по проведению ежегодной пресс-конференции Президента ПМР. Отменять традиционную встречу Главы государства с представителями СМИ не стали. Ее организовали в альтернативной форме – без массовости, с привлечением минимального числа собеседников. От имени коллективов приднестровских средств массовой информации, которые являются представителями многочисленной аудитории читателей, слушателей, зрителей, пользователей сети Интернет, выступили главные редакторы: Александр Карасёв (газета «Приднестровье»), Алла Иванченко (ИА «Новости Приднестровья»), Виктор Савченко (Первый приднестровский телеканал), Игорь Авренев (ТСВ) и Юрий Соловьев (Радио 1), сообщается на сайте глав государства.
В течение часа, отведенного для безопасной в условиях замкнутого пространства студии беседы, Вадиму Красносельскому было задано порядка полутора десятков вопросов. Говорили о внешней политике и ситуации внутри государства, о сложностях и достижениях 2020 года, о борьбе с коронавирусом и смене жизненного уклада страны и каждого ее жителя под воздействием пандемии. Речь шла о героях – о тех, чьи имена на слуху, и о «невидимых» бойцах антикоронавирусной войны, изо дня в день совершающих трудовой подвиг, который считают служебным и гражданским долгом. Спрашивали журналисты о госпрограммах и социальных проектах – исполненных, отложенных до лучших времен и планируемых на ближайшую перспективу. Не остались без внимания электоральные процессы 2020 года. Дискутировали об образовании и воспитании молодого поколения приднестровцев. Не обошли в преддверии грядущих праздников тему традиций празднования Нового года.
Завершая встречу, Глава государства пожелал всем здоровья, стабильности, достатка и простого человеческого счастья, отметив, что оно формируется в голове и сердце человека. «Желаю всем, чтобы в 2021 году каждый сделал счастливым себя и того, кто находится рядом», – подытожил Вадим Красносельский, обращаясь к собеседникам – не только руководителям СМИ, находящимся в студии, но и ко всем приднестровцам.
Полную видеоверсию беседы Президента ПМР Вадима Красносельского с главными редакторами ведущих СМИ Приднестровья смотрите в эфире ПГТРК и ТСВ сегодня в 20:00, сообщается на сайте Президента. president.gospmr.org