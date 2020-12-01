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На Украине морг решили переделать под отель с рестораном

На Украине морг решили переделать под отель с рестораном

В украинском Луцке власти города выставили на торги дом, где раньше был морг. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Издание отмечает, что аварийное здание является местным памятником архитектуры. На его реставрацию необходимо не менее 25 миллионов гривен (более $900 тысяч). При этом городские власти заявили, что у них в бюджете нет денег на ремонт объекта, сообщает life.ru

"В городском бюджете таких средств нет, поэтому мы проведём инвестиционный конкурс. Суть его заключается в том, что мы отдадим помещения за одну гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы, сделает там отель, ресторан и другие объекты" — уточнил городской председатель Игорь Полищук.

Стоит добавить, что помимо морга ранее в этом здании располагались бюро судебно-медицинской экспертизы и инспекция по контролю качества лекарственных средств. Кроме того, там были помещения похоронного бюро и центра национально-патриотического воспитания. Если последнее власти обещают перенести на другую улицу, то вот судьба похоронного бюро пока остаётся неизвестной.
life.ru
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