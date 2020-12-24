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На церемонию инаугурации Майи Санду потратили около 111 тысяч леев

На церемонию инаугурации Майи Санду потратили около 111 тысяч леев

Около 111 тысяч леев было потрачено из бюджета на организацию и проведение церемонии инаугурации Майи Санду на посту президента Молдовы, которая состоялась в четверг, 24 декабря, во Дворце Республики.

Эта сумма указывается в ответе генерального секретаря партии "Действие и солидарность" Андрея Спыну на запрос телеканала TV8, пишет point.md.

В общей сложности на организацию мероприятия потратили 110 852 лея. На аренду большого зала Дворца Республики было выделено 15 000 тыс. леев, звук и аренда оборудования для перевода обошлись в 3500 леев, подиум для журналистов - 12 000 леев, фон сцены - 40 000 леев, а на цветочные композиции потратили 12 000 леев.

На церемонию инаугурации Майи Санду потратили около 111 тысяч леев

В четверг, 24 декабря, в Кишиневе прошла церемония инаугурации Майи Санду на посту президента страны.
point.md
  • Сегодня, 12:23
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