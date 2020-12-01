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Внимание! Розыск! Разыскивается 13-летний Сергей Бытко

Внимание! Розыск! Разыскивается 13-летний Сергей Бытко

Октябрьским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшего 13-летнего Бытко Сергея Денисовича. Несовершеннолетний проживает в с. Карагаш Слободзейского района. Сергей ушёл из дома 21 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Было установлено, что в ночь на 22 декабря он находился в Тирасполе, в одной из квартир дома № 9 по ул. Комсомольская. Сейчас подросток может находиться в пгт Первомайск, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Приметы: на вид 13–14 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения. Волосы русые, коротко стриженные. Лицо овальное. Глаза карие. На левой щеке имеется родинка.

Был одет в шапку белого, синего, жёлтого цветов с надписью на английском языке, салатовую куртку, жёлтый батник, тёмные спортивные штаны.

Был обут в чёрные кроссовки.

При себе имел мобильный телефон.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшего Сергея Бытко, позвоните в милицию по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Тирасполь по номерам 0 (533) 43-602, 0 (778) 22-474 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:27
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