Октябрьским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшего 13-летнего Бытко Сергея Денисовича. Несовершеннолетний проживает в с. Карагаш Слободзейского района. Сергей ушёл из дома 21 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Было установлено, что в ночь на 22 декабря он находился в Тирасполе, в одной из квартир дома № 9 по ул. Комсомольская. Сейчас подросток может находиться в пгт Первомайск, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Приметы: на вид 13–14 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения. Волосы русые, коротко стриженные. Лицо овальное. Глаза карие. На левой щеке имеется родинка.
Был одет в шапку белого, синего, жёлтого цветов с надписью на английском языке, салатовую куртку, жёлтый батник, тёмные спортивные штаны.
Был обут в чёрные кроссовки.
При себе имел мобильный телефон.
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