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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 18 по 24 декабря на территории республики зарегистрировано 156 заявлений и сообщений о преступлениях, по 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), два грабежа (раскрыты), 21 кража (восемь из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны четыре госдолжника, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1647 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 15 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – четыре, г. Бендеры и Григориопольского района – по два, Дубоссарского района – один.

С 18 по 24 декабря на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибли два человека: в пгт Первомайск Слободзейского района и в г. Рыбница по причине неосторожности при курении. Получил травмы один человек в г. Рыбница по той же причине. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
mvdpmr.org
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