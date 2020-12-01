Никол Пашинян предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если таким будет решение народа. Необходимо провести внеочередные парламентские выборы, написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 25 декабря, передает korrespondent.net.
Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. С должности премьера я могу уйти только по решению народа, – написал он.
Пашинян подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа".
"Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы – проведение внеочередных парламентских выборов", – добавил Пашинян.
Премьер предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
Ранее сообщалось, что 22 декабря в Ереване возобновились акции протеста против правительства. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.
Также сообщалось, что протестующие против Никола Пашиняна заблокировали правительственные здания и установили палатки на площади Республики. korrespondent.net