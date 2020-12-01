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Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Никол Пашинян предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если таким будет решение народа. Необходимо провести внеочередные парламентские выборы, написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 25 декабря, передает korrespondent.net.

Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. С должности премьера я могу уйти только по решению народа, – написал он.

Пашинян подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа".

"Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы – проведение внеочередных парламентских выборов", – добавил Пашинян.

Премьер предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Ереване возобновились акции протеста против правительства. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.

Также сообщалось, что протестующие против Никола Пашиняна заблокировали правительственные здания и установили палатки на площади Республики.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:05
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