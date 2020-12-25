Молдавская делегация, в которую вошли пятый президент Молдовы Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная, вице-спикер Влад Батрынча, башкан Гагаузии Ирина Влах и примар Кишинева Ион Чебан, встретилась в пятницу с руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщил на свой странице в Facebook Игорь Додон.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Зинаида Гречаная и пятый президент Молдовы Игорь Додон
По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, пишет sputnik.md.
"Подвели итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, констатировали их позитивную динамику, несмотря на пандемический кризис и политические процессы в Молдове", - написал Додон.
Он отметил, что на встрече также говорили о перспективах экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, а также о региональной кооперации. В связи с этим указали на наличие не в полной мере реализованного потенциала.
"Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству РФ искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок", - добавил пятый президент Молдовы.
Напомним, молдавская делегация в пятницу совершала рабочий визит в Москву. Представители молдавской власти также провели встречу с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
Вячеслав Володин подчеркнул, что на посту президента Молдовы Игорь Додон многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.
«Нас связывают общая история, общие ценности, общая победа в Великой Отечественной войне. В этом году мы впервые за 10 лет участвовали в Параде Победы на Красной площади», – отметил Додон на встрече с председателем Государственной Думы РФ. Он также подчеркнул, что для российско-молдавских отношений год был хорошим, передает aif.md
– У нас были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти — президентов, парламентов, правительств — впервые за последние 10 лет. И мы закончили год принятием очень важного пакета законов. Это и возвращение российских СМИ для молдавского телезрителя, потому что на них в последние годы был запрет, и пакет законов, касающихся русского языка, — заявил Игорь Додон, отметив, что Молдова выступает за развитие двусторонних отношений с РФ. Додон также сообщил, что на этой неделе был закончен переговорный процесс и принято постановление Правительства Республики Молдова по соглашению о соцзащите между Молдовой и Россией. Это означает, что годы работы граждан Молдовы в России будут засчитываться им в стаж по возвращении домой, и наоборот.
– Давно ждали наши граждане этого соглашения. Мы его приняли на заседании правительства, скорее всего, подпишем в ближайшие недели. И, я думаю, парламент поддержит это решение, — сказал он.
Вячеслав Володин подчеркнул, что на посту президента Молдовы Игорь Додон многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран. Со своей стороны Зинаида Гречаный отметила, что инициативы о возврате телерадиовещания российских информационных каналов и о русском языке молдавским депутатам было принять нелегко. Однако эти законы уже работают, началась трансляция российских каналов на территории Республики.
– Наши политические оппоненты этому далеко не рады, но мы намерены бороться и дальше, — сказала она.
Вячеслав Володин отметил на встрече с молдавской делегацией важность принятого депутатами Парламента Республики Молдова решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения, подчеркнув, что оно отражает интересы граждан Молдовы.
– Это шанс для граждан Молдовы реализовать себя, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия. Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании, — уверен председатель ГД.
Володин отметил, что, благодаря тому, что в Конституциях Киргизии и Беларуси закреплён статус русского языка, граждане этих стран могут работать водителями в России, не получая российские водительские права.
– Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдове дополнительные возможности, — сказал Вячеслав Володин. Председатель Государственной Думы РФ также подчеркнул, что Игорь Додон на посту президента Молдовы многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.
– Диалог с нашими коллегами из Молдовы очень важен. У нас с вами общая история, мы хорошо друг друга понимаем. Без шагов навстречу друг другу невозможно развивать отношения. Мы исходим из того, что отношения должны строиться на принципах открытости, диалога, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, – добавил он.