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Паспортные столы будут работать дополнительно 28 декабря и 11 января

Паспортные столы будут работать дополнительно 28 декабря и 11 января

В связи с продолжительными новогодними выходными в паспортных подразделениях Управления по вопросам миграции МВД ПМР введены дополнительные приёмные дни. Работу по разрешению вопросов документирования и регистрационного учёта сотрудники паспортных отделов и отделений будут также вести 28 декабря 2020 г. и 11 января 2021 г., сообщает пресс-центр МВД ПМР

В период с 31 декабря по 10 января включительно для решения вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан (сроком до 45 суток), необходимо обращаться в дежурные части территориальных ОВД. Исключение составит Тирасполь. В столице необходимую отметку можно будет сделать в пункте миграционного контроля на железнодорожном вокзале либо позвонив по телефону: 0 (533) 55-200.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:18
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