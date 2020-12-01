В связи с продолжительными новогодними выходными в паспортных подразделениях Управления по вопросам миграции МВД ПМР введены дополнительные приёмные дни. Работу по разрешению вопросов документирования и регистрационного учёта сотрудники паспортных отделов и отделений будут также вести 28 декабря 2020 г. и 11 января 2021 г., сообщает пресс-центр МВД ПМР
В период с 31 декабря по 10 января включительно для решения вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан (сроком до 45 суток), необходимо обращаться в дежурные части территориальных ОВД. Исключение составит Тирасполь. В столице необходимую отметку можно будет сделать в пункте миграционного контроля на железнодорожном вокзале либо позвонив по телефону: 0 (533) 55-200.