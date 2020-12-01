Есть на нашей планете места, куда простым людям попасть крайне затруднительно. А если уж быть совсем честными, то практически невозможно.
Эти секретные объекты настолько хорошо охраняются, что шанс попасть на их территорию практически равен нулю, пишет rambler.ru
Зона 51, США
Об этой секретной базе известно многим: ходят слухи, что здесь изучают все, что связано с пришельцами с других планет и хранят все данные о контактах с ними. Несмотря на известность, найти Зону 51 невозможно даже на самых подробных картах. Сфотографировать ее сверху невозможно, поскольку пространство над территорией полностью закрыто, а на земле по периметру базы расположены щиты с предостерегающими надписями о том, что дальше находится опасная зона. Стоит ли говорить о численности охраны?
Всемирное семенохранилище, Норвегия
В этом своеобразном амбаре, построенном в 2009 году на острове Шпицберген хранятся 250 миллионов образцов семян со всего мира на случай, если из-за природных катастроф или войн человечество утратит аграрные культуры. Это практически идеальное место: вокруг океан, на острове нет сейсмологической активности, а сам «агробанк» находится на высоте 130 м над уровнем моря.
База ВВС Менвит-Хилл, Великобритания
Секретная база была построена в 1954 году и использовалась для перехвата сигналов из СССР во время холодной войны. Что происходит на территории этого объекта в наши дни, доподлинно никому не известно. Говорят, что по сей день это центр сбора разведданных со всего мира, а также ходят слухи, что отсюда ведут слежку за международными группировками террористов. Так это на самом деле или нет узнать не получится: базу строго охраняют.
Iron Mountain, США
Изначально здесь располагалась известняковая шахта, из которой потом и был создан гигантский подземный комплекс. Этот бункер, расположенный на 65 метрах под землей, стал хранилищем самых дорогих вещей и секретов многих влиятельных людей мира. Этот же бункер пригодится и на случай ядерного взрыва. За безопасность бункера отвечает вооруженная охрана, также здесь установлена наилучшая система видеонаблюдения. Внутрь попасть можно, лишь пройдя биометрический контроль.
Секретные архивы Ватикана
Чтобы попасть в эту самую большую закрытую библиотеку в мире, нужно обязательно быть научным сотрудником. Да и их пускают не всех. В архивах Ватикана хранятся все документы римских пап, начиная с VIII века. Это богатство серьезно охраняется.
Секретные хранилища церкви Мормонов, Гранитная гора, США
Здесь хранится множество уникальных документов, принадлежащих Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Чтобы ценнейшие бумаги оставались в порядке, в хранилище налажена система климат-контроля и оборудовано тепловыми датчиками. Также в помещении установлены датчики движения и многотонные двери, способные выдержать даже ядерный взрыв.
Хранилище золотых запасов США в Форт-Ноксе
Эксперты полагают, что здесь находится более 5 тонн золотых резервов США. Неудивительно, что охраняют хранилище с невероятной серьезностью. Оно окружено четырьмя заборами (два из которых высоковольтные), по всему периметру установлены видеокамеры, а также выставлена вооруженная охрана. Вход в хранилище защищает многотонная дверь, стены сделаны из гранита, их толщина около двух метров, крыша взрывоустойчивая. Чтобы попасть в хранилище, необходимо ввести код на двери, который целиком никому не известен: он разделен между несколькими людьми, каждый знает лишь свою часть.