Поддержка предпринимателей и организаций, деятельность которых приостановлена из-за карантина, продлена до окончания действий карантинных ограничений. Изменения депутаты внесли сегодня в закон о мерах господдержки, они были направлены Президентом ПМР в режиме законодательной необходимости.
Согласно закону, индивидуальные предприниматели, которые из-за действия карантинных ограничений приостановили или ограничили деятельность, могут рассчитывать на перерасчет уплаченных (начисленных) налоговых платежей. Это единый социальный налог, обязательный страховой взнос, подоходный налог с физических лиц, налог с потенциально возможного к получению годового дохода. Для того, чтобы государство предоставило такую поддержку, необходимо подавать заявление в территориальные налоговые инспекции, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Мы видим насколько эта мера – государственная поддержка предпринимателей - была эффективна в 2020 году. Поэтому считаем, что предложение Президента ПМР продлить на 2021 год эту норму, является как никогда важным актуальным и своевременным», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В рамках этого же законопроекта Верховный Совет предоставил право Президенту ПМР для защиты внутреннего рынка запрещать экспорт отдельных видов товаров. Это касается пшеницы, ячменя и кукурузы. Запрет на вывоз злаков сельскохозяйственных культур из Приднестровья был введен 16 июня 2020 года, затем из-за низкой урожайности запрет на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы был продлен до 31 декабря. Специальная комиссия, рассмотрев итоги уборочной кампании 2020 года, определила, что ограничение экспорта этих видов зерновых необходимо продлить до нового урожая 2021 года.
«В тех условиях, в которых мы оказались в 2020 году, когда недополучили большое количество урожая из-за отсутствия влаги и нормальной мелиоративной системы, эта инициатива своевременная. Мы ее уже принимали, сейчас пролонгировали. Это продовольственная безопасность нашего государства. Это инструмент, которым пользуются все страны в мире, для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность», – прокомментировал необходимость принятия поправки в закон заместитель председателя Комитета по вопросам АПК и промышленности Антон Онуфриенко.
По данным Минсельхоза, собранных объемов урожая пшеницы и ячменя хватит исключительно на покрытие потребности внутреннего рынка в муке, крупе, семенном материале для следующей посевной кампании, а также обеспечения нужд животноводства. Валовой сбор кукурузы хоть и превышает потребность внутреннего рынка республики, но требует контролируемого со стороны государства вывоза. В первую очередь потому, что кукуруза – это кормовая база для животноводства и птицеводства.
«Зерновые культуры – это основа потребления. Это не только хлебобулочные изделия, но это еще и корм для скота, они активно используются в сельском хозяйстве. Поэтому это касается жизнеобеспечения государства в целом. Вполне оправдано, что запрет продлевается до нового урожая, потому что, по итогу осеннего сбора, зерновых больше не стало. Если мы позволим бесконтрольно вывозить зерновые культуры за пределы ПМР, возможно, будет предложена довольно высокая цена и у отдельных предпринимателей возникнет желание продать за пределы. Но мы, в первую очередь, должны думать о наших гражданах, о нашем государстве», – отметил Антон Онуфриенко.
Министр экономического развития Сергей Оболоник, отвечая на вопрос депутатов, представляющих интересы аграриев, подчеркнул, что в отношении кукурузы запрет не является 100%. По запросу аграриев будет действовать специальная комиссия, которая и будет давать разрешение на экспорт.
Изменения закона «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19» вступят в силу с 1 января 2021 года. vspmr.org