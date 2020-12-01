Британские ученые утверждают, что открыли новый минерал керновит, он получил название в честь английского города Корнуолл, где добыли горную породу, в которой его обнаружили.
Об этом сообщает пресс-служба лондонского Музея естествознания, передает segodnya.ua
Открытие было сделано группой исследователей во главе с Майком Рамси и уже получило одобрение Международной минералогической ассоциацией.
"Учитывая, сколько геологов, старателей и коллекционеров прочесывали графство на протяжении веков в поисках драгоценных камней, удивительно, что мы открыли новый минерал в 2020 году", – говорит он.
Керновит является минералом изумрудно-зеленого цвета, подобным по структуре с лироконитом.
Порода, в которой его обнаружили, была добыта из шахты "Уил-Горланд" между 1790 и 1909 годами. Однако сейчас дополнительные исследования этой местности оказались невозможны, поскольку после закрытия прииска его застроили жилыми домами. segodnya.ua