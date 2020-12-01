ДТП произошло в Бендерах на улице Кишинёвской недалеко от дома 27. Женщина с коляской, в которой находился годовалый ребёнок, переходила дорогу по пешеходному переходу. Когда была практически на середине проезжей части, неожиданно выехал автомобиль.
По словам очевидцев, машина зацепила коляску, не останавливаясь проехала 25-30 метров, затем коляска перевернулась. Автомобиль скрылся, передает пресс-центр МВД ПМР.
Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
Сотрудники ОГАИ Бендерского УВД проверили каждый Smart в городе. Когда нашли нарушителя, он сознался. Им оказался 58-летний житель Бендер. Мужчина пояснил: испугался ответственности.
За оставление места ДТП ему грозит штраф до 1840 рублей или лишение права управления сроком до 2-х лет или административный арест на 15 суток. Меру пресечения установит суд. mvdpmr.org