Кабинет министров Украины утвердил стоимость проезда по ряду дорог страны. Проект «Кредит.net» делится со своими читателями полученной информацией.
Платные дороги существуют в большей части европейских стран. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, однако платный для автомобилей с иностранными номерами и/или грузовых автомобилей, передает kredit.net
Итак, Кабинет министров Украины на очередном заседании установил тарифы для платных дорог в Украине.
Стоимость проезда будет колебаться от 80 копеек до 4,60 гривен. Согласно принятого распоряжения, стоимость проезда будет рассчитываться в евро.