Германия встретила самое грустное Рождество. Пустые улицы, закрытые магазины, кроме тех, где торгуют жизненно необходимыми товарами.
Даже глинтвейн, который традиционно варится в зимние праздники, нигде не наливают. Страна затаилась на фоне пиковой заболеваемости и небывало высокой смертности, передает mk.ru
Известная писательница Анна Берсенева вместе с мужем, писателем Владимиром Сотниковым оказались в самый разгар ковида в Бонне. "Город встретил мертвой тишиной, после эмоционального выступления Меркель, не наливают даже глинтвейн, хотя этой традиции сотни лет", - вот первые впечатления писателей.
- Наверное, напряженность ощущалась уже в аэропорту?
- Мы прилетели все-таки до начала локдауна. Возможно, сейчас ситуация изменилась, но вряд ли принципиально. В аэропорту все четко организовано. Везде указатели, как пройти на тестирование. Результаты теста, который делает бесплатно при предъявлении посадочного талона, присылаются на электронную почту в течение нескольких часов.
- В стране локдаун, который диктует свои условия.
- Впервые у нас такая «капсульная» поездка. Когда мы раньше приезжали в Германию, встречались с друзьями, которых у нас миллион, путешествовали. Запрета на передвижение сейчас нет, но рекомендуют никуда не ездить и не ходить без особой надобности. Мы на днях выбрались только в крошечный горный городок Монреаль (Северный Рейн – Вестфалия), побродили по улочкам. Везде пусто, тихо, как никогда.
- А как выглядит Бонн?
- Рождественский Бонн выглядит печально. Для меня Германия в эти дни всегда олицетворяла самое светлое, радостное и прекрасное. Эти чудесные ярмарки, залитые золотым светом, уютные киоски с глинтвейном, пряниками, музыка, дети в костюмах средневековых королей. А сейчас ничего этого нет. Опустевший центр города. Все в масках, причем не только в пешеходных зонах. Эта мера не распространяется лишь на спальные районы, где и так безлюдно. Кроме того, не работают рождественские ярмарки. В самом начале поставили киоски с глинтвейном и традиционными немецкими колбасками, но теперь и они закрылись после эмоционального выступления Меркель, когда она чуть ли не со слезами на глазах обратилась к людям с просьбой принять эту ситуацию и не рисковать, потому как плата непомерно высока – более 500 смертей в день.
- Как немцы относятся к этим вынужденным мерам?
- Очень здраво и спокойно. Люди доброжелательны, приветливы, улыбаются под масками. Нервозности я не почувствовала. Хотя настроения не радужные. В Германии Рождество – семейный праздник, на который съезжаются к родителям и дети, и внуки. Но в этот раз правительство просило отменить большие сборища, чтобы праздник не оказался последним для стариков.
- Почему в Германии такая высокая смертность?
- Не могу ответить исчерпывающе, так как я не изучала все причины. Читала, что умирают, в основном, люди в возрасте за 80, которые тяжело переносят болезнь. Но система здравоохранения пока справляется, в клиниках есть свободные койки. Люди болеют дома, если нет затруднений с дыханием и других тяжелых осложнений. Только в этом случае ложатся в больницу. И все, конечно, ждут, когда придет их очередь на вакцинацию.
- Когда начнется вакцинация?
- Буквально на днях, еще до Нового года. Вакцинация будет добровольной, но уже говорят о том, что собираются принять закон, разрешающий частным предпринимателям отказывать при приеме на работу людям, которые не сделают прививку. В первую очередь будут вакцинировать тех, кто старше 85 лет, а также медицинский персонал, работающий непосредственно с больными COVID-19. До меня очередь дойдет очень не скоро. mk.ru