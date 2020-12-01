ГУпЧС МВД ПМР информирует о работе кризисных центров в Новогодние и Рождественские праздники. По решению руководителя Оперштаба приём звонков будет проводиться в следующем режиме:
31 декабря и 6 января: с 8:00 до 12:00
1 и 7 января: с 15:00 до 20:00
Глава спасательного ведомства Вадим Шмаленко отметил: «Убедительная просьба к гражданам: своевременно обращаться в кризисные центры и предоставлять информацию в полном объёме, чтобы сотрудники центров могли вовремя оформить заявку и принять решение по волнующим вас вопросам». mvdpmr.org