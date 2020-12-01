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Майя Санду обсудила кражу миллиарда с главой Нацбанка

Майя Санду обсудила кражу миллиарда с главой Нацбанка

Сегодня президент РМ Майя Санду обсудила с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, через который проходит Республика Молдова.

«Обсудили ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с Международным валютным фондом. Отметили важность укрепления независимости и потенциала НБМ, чтобы предотвратить в будущем финансово-банковское мошенничество, такое как кража миллиарда или ландромат». — отметила Санду, передает nokta.md

Санду подчеркнула свою готовность поддержать инициативы НБМ, направленные на обеспечение финансовой стабильности страны.

nokta.md
  • Сегодня, 00:19
  • DTV
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